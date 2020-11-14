Новые дороги построят для деревни Лапшинка

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Новые дороги построят для жителей жилого комплекса «Солнцево-Парк» и деревни Лапшинка, расположенной в Троицком и Новомосковском округах. Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, уже сейчас разрабатывается проект планировки территории.

— В этой части Новой Москвы построят дорогу протяженностью 540 метров. Также будет реконструирована улица Авиаконструктора Петлякова протяженностью 1,2 километра, — сообщил он.

В ходе реконструкции будут созданы новые парковочные места для автомобилей. На дороге предусмотрено размещение 11 наземных пешеходных переходов и пяти остановок общественного транспорта.

— Реализация проекта позволит жителям существенно сократить время в пути до будущей станции метро «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии, а также до ближайших социальных объектов, — отметил Владимир Жидкин.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, за три года дорожная сеть Новой Москвы увеличится на 77 километров.

— Также за счет бюджетных средств построят десять искусственных сооружений и четыре пешеходных перехода, — сообщил заммэра.

Всего с момента присоединения новых территорий к столице, по словам Владимира Жидкина, в Троицком и Новомосковском округах построено более 200 километров дорог.

— К концу 2023 года этот показатель составит порядка 500 километров, — резюмировал он.

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