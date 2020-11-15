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Польша обвинила Россию в попытках испортить стране репутацию
Фото: pixabay.com

Польша обвинила Россию в попытках испортить стране репутацию

Вероника Кузьминова

Внешняя политика

Москва ведет атаку на Варшаву в информационном поле и пытается испортить Польше репутацию. Об этом заявил пресс-секретарь польского министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

По его словам, Россия пытается создать для Польши образ государства, который становится причиной проблем в Европе.

— Самая большая угроза для Польши — это деятельность России, основанная на лжи, манипуляции образом Польши, НАТО, Запада, — цитирует Жарина Cyber Defence 24.

Речь, по словам пресс-секретаря, идет о хакерских атаках, разведывательной деятельности, дипломатических выпадах и провокациях. Он уточнил, что такую же деятельность против Польши ведут Германия и Китай.

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