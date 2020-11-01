Польша попросила Газпром снизить цены на газ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Польская газовая компания PGNiG направила заявку с просьбой уменьшить цену на природный газ, поставляемый Газпромом по «Ямальскому контракту» 1996 года. Об этом компания информировала в распространенном в воскресенье, 1 нобря, сообщении.

PGNiG напомнила что, согласно условиям договора, любая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает их несоответствующими рыночной ситуации. Новая цена может вступить в силу через три года после очередного изменения цен.

Между Польшей и РФ действует контракт о поставке газа, по нему Газпром поставляет в страну до 10 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Договор заканчивается в 2022 году и польская сторона ранее заявляла, что не планирует его продлевать. Когда срок договора истечет, Польша поменяет газ из России на американский, передает ТАСС.

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