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Польша попросила Газпром снизить цены на газ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Польша попросила Газпром снизить цены на газ

Юлия Курганова

Экономика

Польская газовая компания PGNiG направила заявку с просьбой уменьшить цену на природный газ, поставляемый Газпромом по «Ямальскому контракту» 1996 года. Об этом компания информировала в распространенном в воскресенье, 1 нобря, сообщении.

PGNiG напомнила что, согласно условиям договора, любая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если посчитает их несоответствующими рыночной ситуации. Новая цена может вступить в силу через три года после очередного изменения цен.

Между Польшей и РФ действует контракт о поставке газа, по нему Газпром поставляет в страну до 10 миллиардов кубометров голубого топлива в год. Договор заканчивается в 2022 году и польская сторона ранее заявляла, что не планирует его продлевать. Когда срок договора истечет, Польша поменяет газ из России на американский, передает ТАСС.

Читайте также: Партнеры Газпрома выразили несогласие с решением Польши по «Северному потоку — 2»

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