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Партнеры Газпрома выразили несогласие с решением Польши по «Северному потоку — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Партнеры Газпрома выразили несогласие с решением Польши по «Северному потоку — 2»

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Европейские партнеры российской компании Газпром по «Северному потоку — 2» выразили несогласие с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK, наложившего на них штраф в десять процентов от годового оборота. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное решение прокомментировали немецкие компании Uniper и Wintershall Dea, австрийская OMV, а также англо-голландская Shell. Австрийская организация заявила, что соблюдает все применимые законы. В свою очередь представители Uniper собираются обжаловать решение польского антимонопольного регулятора. Принятие решения в случае обжалования может занять до 4–5 лет. В это время штрафы не подлежат оплате.

Ранее стало известно, что польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал Газпром и еще пять компаний, участвующих в проекте. Сумма «наказания» для российской компании составила 7,6 миллиарда долларов. Пять других фирм оштрафованы на 61 миллион долларов.

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ПольшаГазпромСеверный поток — 2
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