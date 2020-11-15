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Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Фото: 61.mchs.gov.ru / МЧС РФ по Ростовской области

Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
ул. Широкая, дом 1, корпус 2Карта всех событий

Один человек погиб при пожаре, который произошел в многоэтажном доме в Северном Медведкове. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по столице в воскресенье, 15 ноября.

Огонь появился в квартире дома на улице Широкой в 08:56. Горела жилплощадь на первом этаже.

— Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены два человека и переданы медикам для проверки, — говорится на сайте ведомства.

Для безопасности из квартир также эвакуировали семь человек. Одного жильца спасти не удалось. К 09:11 пожарные ликвидировали возгорание.

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