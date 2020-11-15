Один человек погиб при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы
Один человек погиб при пожаре, который произошел в многоэтажном доме в Северном Медведкове. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по столице в воскресенье, 15 ноября.
Огонь появился в квартире дома на улице Широкой в 08:56. Горела жилплощадь на первом этаже.
— Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены два человека и переданы медикам для проверки, — говорится на сайте ведомства.
Для безопасности из квартир также эвакуировали семь человек. Одного жильца спасти не удалось. К 09:11 пожарные ликвидировали возгорание.
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