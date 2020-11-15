Огонь повредил квартиру при пожаре в Красноармейске

Фото:Telegram-канал МЧС РФ

Пожарным удалось спасти практически все помещения жилого дома в подмосковном Красноармейске, пострадала только одна квартира. Об этом рассказал заместитель начальника регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций Вадим Андямов.

Как отметил Андямов, работы по ликвидации огня осложнялись тем, что здание было старой постройки, а в перекрытиях имелись большие пустоты.

В ходе работ по тушению огня 82 жильцов дома эвакуировали и поселили в пункте временного размещения. С людьми работают психологи МЧС, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Видео: Telegram-канал МЧС РФ

Ранее сообщалось, что в Красноармейске загорелись крыша и чердак двухэтажного жилого дома по адресу Заречный тупик, дом 4. Затем площадь пожара увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров.

К настоящему времени открытое горение в доме ликвидировано.

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