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Открытое горение в жилом доме в Красноармейске ликвидировано
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Открытое горение в жилом доме в Красноармейске ликвидировано

Татьяна Плотникова

Происшествия

Пожарным удалось потушить открытый огонь в жилом доме в подмосковном Красноармейске.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций, открытое горение ликвидировано в 23:34, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске загорелись крыша и чердак двухэтажного жилого дома по адресу Заречный тупик, дом 4. Затем площадь пожара увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров.

Читайте также: Глава Подмосковья поручил помочь пострадавшим от пожара в Красноармейске

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