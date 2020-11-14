Площадь пожара в подмосковном Красноармейске выросла до 1,3 тысячи «квадратов»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Площадь пожара, который произошел в жилом доме в Красноармейске, увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что из жилого дома эвакуировали 80 человек, из которых 18 — дети.

Ранее сообщали, что крыша и чердак жилого двухэтажного дома загорелись в Красноармейске. Уточняется, что есть угроза распространения огня на все здание. Инцидент произошел по адресу Заречный тупик, дом 4 в 20:04.

На данный момент огонь распространился на второй этаж жилого дома.

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