Глава Подмосковья поручил помочь пострадавшим от пожара в Красноармейске

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать помощь жителям Красноармейска, чьи квартиры пострадали в результате пожара.

Как сообщается в официальном Telegram-канале руководителя региона, он дал соответствующее поручение первому заместителю председателя правительства Московской области Ольге Забраловой и главе Красноармейска Александру Федорову.

В настоящее время приоритетом является обеспечение временного размещения жильцов и расселение дома, акцентировал внимание Андрей Воробьев.

Ранее сообщалось, что в Красноармейске загорелись крыша и чердак двухэтажного жилого дома по адресу Заречный тупик, дом 4. Затем площадь пожара увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров. К настоящему времени возгорание локализовано.

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