Глава Подмосковья поручил помочь пострадавшим от пожара в Красноармейске
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать помощь жителям Красноармейска, чьи квартиры пострадали в результате пожара.
Как сообщается в официальном Telegram-канале руководителя региона, он дал соответствующее поручение первому заместителю председателя правительства Московской области Ольге Забраловой и главе Красноармейска Александру Федорову.
В настоящее время приоритетом является обеспечение временного размещения жильцов и расселение дома, акцентировал внимание Андрей Воробьев.
Ранее сообщалось, что в Красноармейске загорелись крыша и чердак двухэтажного жилого дома по адресу Заречный тупик, дом 4. Затем площадь пожара увеличилась до 1,3 тысячи квадратных метров. К настоящему времени возгорание локализовано.
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