Депутат Госдумы предложил создать платформу для деоккупации Украины

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России нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации Украины от «внешнего заокеанского управления». Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Он отреагировал на идею украинских властей провести саммит, где планируется обсудить вопрос возвращения Крыма.

— Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти, — цитирует Шеремета РИА Новости.

Депутат уверен, Украина не смогла стать полноценным государством. Ее, по словам Шеремета, используют западные страны для противостояния с Россией. Народный избранник назвал возмутительным то, что украинским властям нравится «выполнять роль обслуживающего персонала».

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