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В Раде осудили Зеленского за планы создать «лагеря смерти» на Украине
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

В Раде осудили Зеленского за планы создать «лагеря смерти» на Украине

Вероника Кузьминова

В мире

Действия президента Украины Владимира Зеленского по попытке принудительно отселять россиян станет проявлением «политики террора и ущемления конституционных прав людей». Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Ранее в украинском парламенте был зарегистрирован законопроект, который разрешит на время конфликта на востоке страны принудительно отселять россиян и определять порядок их содержания, а также военнопленных. Речь идет о тех людях, которых СБУ считает «угрожающими национальной безопасности».

— Этот законопроект является очередным проявлением политики террора и ущемления конституционных и неотъемлемых прав людей, проживающих на территории Украины, чья вина ничем не доказана и может существовать только в воображении Зеленского и его окружения, — говорится в заявлении Медведчука на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Депутат выразил уверенность, что такие «лагеря смерти» развяжут руки для «расправы над неугодными».

— Войдя в раж от вседозволенности, сегодня власть готовится перейти последнюю черту и избирательно применять насилие в отношении неугодных мирных граждан, живущих на территории Украины, — добавил депутат.

По его мнению, предложенный законопроект — это попытка «любой ценой сохранить ускользающую власть» на Украине.

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