Многомиллионное наследство Жванецкого может достаться его внебрачному сыну

Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Многомиллионное наследство покойного Михаила Жванецкого может достаться его внебрачному сыну Григорию, который появился на свет после романа сатирика с домработницей, сообщили в эфире телепередачи «Ты не поверишь!».

После смерти звездного сатирика остался подмосковный дом площадью 540 квадратных метров, элитная шестикомнатная квартира в центре Москвы, загородный особняк под Троицком и дом в Одессе.

Близкие друзья и знакомые сатирика надеются, что он успел написать завещание. Михаил знал о своей болезни задолго до смерти, поэтому данный вариант вполне возможен, иначе за оставшееся имущество артиста начнется ожесточенная борьба, сообщили в эфире.

У Михаила Жванецкого двое официальные детей и столько же внебрачных от разных женщин. На похоронах сатирика появилась его неофициальная дочь Ольга, которая до восемнадцати лет вообще не знала, кто ее отец. Кроме того, у звезды, есть еще один внебрачный сын, помимо Григория, — Андрей Рывкин, получивший известность как талантливый сценарист.

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