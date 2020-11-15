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Многомиллионное наследство Жванецкого может достаться его внебрачному сыну
Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

Многомиллионное наследство Жванецкого может достаться его внебрачному сыну

Захар Чайченко

Звезды

Многомиллионное наследство покойного Михаила Жванецкого может достаться его внебрачному сыну Григорию, который появился на свет после романа сатирика с домработницей, сообщили в эфире телепередачи «Ты не поверишь!».

После смерти звездного сатирика остался подмосковный дом площадью 540 квадратных метров, элитная шестикомнатная квартира в центре Москвы, загородный особняк под Троицком и дом в Одессе.

Близкие друзья и знакомые сатирика надеются, что он успел написать завещание. Михаил знал о своей болезни задолго до смерти, поэтому данный вариант вполне возможен, иначе за оставшееся имущество артиста начнется ожесточенная борьба, сообщили в эфире.

У Михаила Жванецкого двое официальные детей и столько же внебрачных от разных женщин. На похоронах сатирика появилась его неофициальная дочь Ольга, которая до восемнадцати лет вообще не знала, кто ее отец. Кроме того, у звезды, есть еще один внебрачный сын, помимо Григория, — Андрей Рывкин, получивший известность как талантливый сценарист.

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