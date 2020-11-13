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СМИ нашли у Жванецкого недвижимость на полмиллиарда рублей
Михаил Жванецкий владел элитной недвижимостью / Фото: youtube.com / Документальное кино на Первом

СМИ нашли у Жванецкого недвижимость на полмиллиарда рублей

Юлия Курганова

Звезды

У умершего писателя Михаила Жванецкого обнаружили недвижимость на полмиллиарда рублей. Элитное жилье находится в столичном регионе.

Артист владел загородным коттеджем в подмосковном поселке Грибово по Минскому шоссе. Дом в 540 «квадратов» был расположен в сосновом бору. Этот особняк стоит около 150 миллионов рублей. Еще Жванецкий в конце 90-х приобрел дом около Троицка, сейчас он оценивается в 30 миллионов рублей.

В 2006 году артист купил квартиру площадью 252 квадратных метра в элитном ЖК «Дом писателей» в Старопименовском переулке. Метр площади стоит там около одного миллиона рублей. Данную недвижимость оценили в 300 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале Super.ru.

О смерти Михаила Жванецкого сообщила певица Алла Пугачева в пятницу, 6 ноября. При этом пока о причинах смерти сатирика ничего не известно.

Позже Олег Сташкевич уточнил, что церемонию прощания с Жванецким не будут проводить из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

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