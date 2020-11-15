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Реконструкцию дорог в Коммунарке завершат через год
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Реконструкцию дорог в Коммунарке завершат через год

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, Ясная улица Карта всех событий

Реконструкцию дорог в Коммунарке завершат через год. Как рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в поселке появится новая магистральная улица районного значения и удобный выезд из жилых кварталов.

— Всего здесь построят и реконструируют несколько улиц длиной около 2,5 километра, — сообщил руководитель городского ведомства.

Владимир Жидкин отметил, что улицы Сосенский Стан и Александры Монаховой соединит дорога протяженностью почти полкилометра. Здесь организуют движение общественного транспорта. Также будут обустроены дополнительные въезд и выезд на улицу Александры Монаховой из жилых кварталов.

После ввода этой и реконструированных улиц Ясная и Сосенский Стан жителям Коммунарки будет проще добираться до метро.

— На всех готовых участках строители заменят и, где необходимо, вновь установят наружное освещение, соорудят дождевую канализацию, тротуары, — рассказал Владимир Жидкин. — На улицах появятся новые светофоры и автобусные остановки.

После завершения основных строительных работ прилегающие территории благоустроят.

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реконструкциястоличные дорогиКоммунарка
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