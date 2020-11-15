Реконструкцию дорог в Коммунарке завершат через год
Реконструкцию дорог в Коммунарке завершат через год. Как рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в поселке появится новая магистральная улица районного значения и удобный выезд из жилых кварталов.
— Всего здесь построят и реконструируют несколько улиц длиной около 2,5 километра, — сообщил руководитель городского ведомства.
Владимир Жидкин отметил, что улицы Сосенский Стан и Александры Монаховой соединит дорога протяженностью почти полкилометра. Здесь организуют движение общественного транспорта. Также будут обустроены дополнительные въезд и выезд на улицу Александры Монаховой из жилых кварталов.
После ввода этой и реконструированных улиц Ясная и Сосенский Стан жителям Коммунарки будет проще добираться до метро.
— На всех готовых участках строители заменят и, где необходимо, вновь установят наружное освещение, соорудят дождевую канализацию, тротуары, — рассказал Владимир Жидкин. — На улицах появятся новые светофоры и автобусные остановки.
После завершения основных строительных работ прилегающие территории благоустроят.
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