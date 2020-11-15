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Три станции МЦД планируют достроить в столице до конца 2020 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Три станции МЦД планируют достроить в столице до конца 2020 года

Вероника Кузьминова

Город
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Подольск Карта всех событий

Три станции Московских центральных диаметров (МЦД) будут построены к концу 2020 года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В этом году мы ввели в эксплуатацию 12 остановочных пунктов на разных участках, до конца года планируем ввести еще три станции, — приводятся слова Бочкарева на сайте стройкомплекса.

Речь идет о станциях Подольск на МЦД-2, Ховрино-2 на будущем МЦД-3, Крекшино на Киевском направлении МЖД, будущем МЦД-4. По словам Бочкарева, на трех станциях уже завершились основные работы. В настоящее время рабочие производят отделку.

В следующем году планируется открыть 14 новых станций МЦД.

Читайте также: Сергей Собянин сообщил о планах достроить три новые станции на МЦД-2 в 2021 году

открытие станцииМЦДАндрей Бочкарев
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