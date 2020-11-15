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СК проверит информацию об отравлении детей в школьной столовой Калининграда
Фото: СУ СК России по Свердловской области

СК проверит информацию об отравлении детей в школьной столовой Калининграда

Вероника Кузьминова

Происшествия

Следователи проверят сообщение о массовом отравлении учащихся одной из школ города Калининграда. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области. По данному факту организована доследственная проверка.

Накануне, по данным ведомства, в соцсетях появилась информация об отравлении школьников. Семь детей обратились к медикам за помощью. Почти у всех диагностирован энтероколит, у одного — ОРВИ.

— Следователями следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора произведен осмотр школьной столовой, изъяты необходимые образцы, которые направлены на исследование, — говорится на сайте управления.

Следователи намерены проверить все сведения, появившиеся в Сети, и дать им оценку.

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КалининградотравлениеГСУ СК РФ
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