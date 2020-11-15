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Запертого в машине годовалого ребенка нашли на юго-западе Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Запертого в машине годовалого ребенка нашли на юго-западе Москвы

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, улица Маршала Савицкого Карта всех событий

Годовалого ребенка освободили из запертой машины в столичном районе Южное Бутово. Об этом сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы в воскресенье, 15 ноября.

Плачущего ребенка заметили очевидцы на улице Маршала Савицкого. На место инцидента выехали сотрудники полиции и спасатели Московского авиационного центра, которые смогли вскрыть дверь автомобиля.

Запертого в машине годовалого ребенка нашли на юго-западе Москвы Фото: Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

— В машине оказался ребенок возрастом около годика. Судя по одежде — девочка. Родных поблизости нет, — цитирует пресс-служба старшего дежурного смены Александра Климанова.

Ребенка должны осмотреть сотрудники скорой медицинской помощи. Полиция начала искать родителей малыша.

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