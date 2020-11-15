Женщину с инфарктом доставили на вертолете из ТиНАО в столичную больницу
Пожилую женщину с инфарктом госпитализировали в столичную больницу вертолетом санавиации. Об этом сообщила пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы.
Помощь медиков понадобилась женщине, которая находилась в ТиНАО. На машине скорой помощи ее доставили до вертолетной площадки в селе Воронове.
— Врачи передали пациентку авиамедицинской бригаде, после чего ее эвакуировали вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы, — уточнили в пресс-службе.
Во время перелета пациентка находилась под наблюдением медиков, которые контролировали ее состояние.
Ранее сообщалось, что мужчину, который пострадал в ДТП, госпитализировали из ТинАО на санитарном вертолете Московского авиационного центра.
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