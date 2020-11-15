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Женщину с инфарктом доставили на вертолете из ТиНАО в столичную больницу
Фото: Пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Женщину с инфарктом доставили на вертолете из ТиНАО в столичную больницу

Вероника Кузьминова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Вороновское, село Вороново Карта всех событий

Пожилую женщину с инфарктом госпитализировали в столичную больницу вертолетом санавиации. Об этом сообщила пресс-служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы.

Помощь медиков понадобилась женщине, которая находилась в ТиНАО. На машине скорой помощи ее доставили до вертолетной площадки в селе Воронове.

— Врачи передали пациентку авиамедицинской бригаде, после чего ее эвакуировали вертолетом в специализированное лечебное учреждение Москвы, — уточнили в пресс-службе.

Во время перелета пациентка находилась под наблюдением медиков, которые контролировали ее состояние.

Ранее сообщалось, что мужчину, который пострадал в ДТП, госпитализировали из ТинАО на санитарном вертолете Московского авиационного центра.

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