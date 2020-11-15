Эксперт по питанию перечислила продукты для борьбы с осенней депрессией

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Эксперт по здоровому питанию Анастасия Калинина называла продукты для борьбы с осенней депрессией в беседе с Nation News.

— Красный острый стручковый перец содержит капсаицин. Именно он, стимулируя вкусовые рецепторы, отвечает за жгучий вкус. Организм в ответ выделяет эндорфины, способные снимать боль и повысить настроение, — уточнила Калинина.

Специалист также посоветовала есть мясо индейки, в котором содержится витамин В12, и продукты, богатые омегой-3 и жирными кислотами: лосось, тунец, сельдь. Вещества, помогающие снизить уровень стресса, содержатся в сыре, отметила эксперт. При приготовлении блюд она порекомендовала употреблять пряности, в том числе шафран, корицу, кардамон, гвоздику, бадьян, куркуму и мускатный орех.

Диетолог Марият Мухина рассказала о пользе льняных семян, сообщает Newinform.

— Они полезны, содержат большое количество омеги-6 и омеги-3, насыщенных жирных кислот, необходимых для работы мозга, синтеза мембран всех клеток, синтеза гормонов, медиаторов и улучшения жирового обмена, — считает Мухина.

Специалист также отметила, что льняное масло обладает противовоспалительным действием.

Ранее в интернет-издании «Подмосковье сегодня» рассказали, чем заправлять салаты. При выборе сметаны для заправки специалисты рекомендуют обратить внимание на производителя, а также на температурный режим хранения. Выбирая майонез, эксперты советуют проверить продукт на расслаивание эмульсии. В этом случае из майонеза выделяется масло, что негативно сказывается на его качестве.

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