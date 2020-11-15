Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Эксперт по питанию перечислила продукты для борьбы с осенней депрессией
Фото: pixabay.com

Эксперт по питанию перечислила продукты для борьбы с осенней депрессией

Елена Плешивцева

Здоровье

Эксперт по здоровому питанию Анастасия Калинина называла продукты для борьбы с осенней депрессией в беседе с Nation News.

— Красный острый стручковый перец содержит капсаицин. Именно он, стимулируя вкусовые рецепторы, отвечает за жгучий вкус. Организм в ответ выделяет эндорфины, способные снимать боль и повысить настроение, — уточнила Калинина.

Специалист также посоветовала есть мясо индейки, в котором содержится витамин В12, и продукты, богатые омегой-3 и жирными кислотами: лосось, тунец, сельдь. Вещества, помогающие снизить уровень стресса, содержатся в сыре, отметила эксперт. При приготовлении блюд она порекомендовала употреблять пряности, в том числе шафран, корицу, кардамон, гвоздику, бадьян, куркуму и мускатный орех.

Диетолог Марият Мухина рассказала о пользе льняных семян, сообщает Newinform.

— Они полезны, содержат большое количество омеги-6 и омеги-3, насыщенных жирных кислот, необходимых для работы мозга, синтеза мембран всех клеток, синтеза гормонов, медиаторов и улучшения жирового обмена, — считает Мухина.

Специалист также отметила, что льняное масло обладает противовоспалительным действием.

Ранее в интернет-издании «Подмосковье сегодня» рассказали, чем заправлять салаты. При выборе сметаны для заправки специалисты рекомендуют обратить внимание на производителя, а также на температурный режим хранения. Выбирая майонез, эксперты советуют проверить продукт на расслаивание эмульсии. В этом случае из майонеза выделяется масло, что негативно сказывается на его качестве.

Читайте также: Столичный диетолог назвала опасный для диабетиков напиток

депрессиясоветы экспертовОсень
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Отчего мы стали так скучны

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

О делах наших скорбных покалякаем

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Лучшее средство от похмелья

Наталья Треушникова
Наталья Треушникова

Тревожность и раздражительность — спутники ковида

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Я вас спрашиваю: а рожать кто будет?

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Уволим всех лишних — спасем Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Последствия дерзости: почему церковь запрещает аборты

Все мнения
О проекте