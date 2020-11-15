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Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1»
Фото: instagram.com/lewishamilton

Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1»

Евгения Звощик

Спорт

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1» по итогам Гран-при Турции. В воскресенье, 15 ноября, гонщик одержал победу на трассе «Истанбул Парк». Это позволило ему досрочно выиграть зачет пилотов «Формулы-1» сезона-2020.

Таким образом, Хэмилтон, который завоевывает титул чемпиона мира четвертый год подряд, сравнялся по рекордному количеству титулов с известным немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

Напомним, шесть из семи титулов чемпиона мира (2014, 2015, 2017–2020 годы) Хэмилтон завоевал с «Мерседесом» в «гибридную эру». Еще один чемпионат британец выиграл, будучи пилотом «Макларена» в 2008 году.

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«Формула-1»Михаэль Шумахерспортивная гонка
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