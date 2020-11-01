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Глава Международной автомобильной федерации рассказал о состоянии Шумахера
Фото: youtube.com

Глава Международной автомобильной федерации рассказал о состоянии Шумахера

Евгения Звощик

Спорт

Глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал, что регулярно видится с семикратным чемпионом «Формулы-1» Михаэлем Шумахером.

— Михаэль и его семья продолжают борьбу с помощью врачей, — пояснил Тодт в интервью изданию De Telegraaf.

По его словам, сын Шумахера Мик является талантливым пилотом. Тодт отметил, что Шумахеру-младшему еще понадобится время в «Формуле-1», и пока рано говорить, есть ли у него такой же талант, как у его отца,

Напомним, Михаэль Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в 2013 году во Франции. Ранее стало известно о том, что ему проведут операцию по пересадке стволовых клеток, но терапия не дала результатов.

Читайте также: Сын Михаэля Шумахера впервые примет участие в практике Гран-при «Формулы-1»

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