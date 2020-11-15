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СМИ: Дженнифер Лопес застраховалась от измен на 250 тысяч долларов
Фото: instagram.com/jlo

СМИ: Дженнифер Лопес застраховалась от измен на 250 тысяч долларов

Евгения Звощик

Звезды

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес приняла решение внести дополнительный пункт в брачный контракт со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом. Звезды были ранее вынуждены перенести свою свадьбу из-за пандемии коронавируса.

За это время Лопес решила застраховать себя от возможных измен со стороны партнера. В том случае, если будущий супруг ей изменит, то ему придется выплатить певице 250 тысяч долларов.

Как сообщает издание Gossip Cop со ссылкой на Woman's Day, из-за брачного контракта в паре «разразился ад», из-за чего Лопес даже готова бросить Родригеса, если тот не поставит свою подпись в брачном договоре.

Уточняется, что на эти меры певица якобы решилась после громкого скандала в прошлом году, когда появилась информация о романе бейсболиста с экс-супругой своего коллеги Хосе Консеко. Кроме того, в 2017 года бывшая девушка Родригеса рассказала, что встречалась со спортсменом, когда тот уже был в отношениях с Лопес.

Если свадьба Дженнифер Лопес с Родригезом все же состоится, то для нее этот брак станет уже четвертым. Впервые она вышла замуж в 1997 году за официанта Охани Ноа, но спустя год они расстались. В 2001-м певица вышла за танцора Криса Джадда, но их официальные отношения также просуществовали только год. В 2004 году Лопес вышла замуж за своего друга Марка Энтони, с которым развелась десять лет спустя.

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Дженнифер Лопессвадьбабрачный договор
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