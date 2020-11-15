Два человека погибли в ДТП на трассе в Московской области

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Два человека погибли при съезде легкового автомобиля с трассы Куровское — Шатура — Дмитровский погост в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Подмосковью.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 15 ноября, на 76-м километре трассы. В ведомстве уточнили, что еще два человека пострадали в данной аварии, передает ТАСС.

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