Пять человек спасли при пожаре в квартире в столичном районе Раменки

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Столетова, 17 Карта всех событий

Возгорание в квартире произошло в столичном районе Раменки. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Москве в воскресенье, 15 ноября.

Инцидент произошел по адресу улица Столетова, дом 17, в квартире на втором этаже 12-этажного дома. Как пояснили в ведомстве, площадь горения составила шесть квадратных метров.

Прибывшие пожарные спасли пять человек, в том числе и двоих детей. Уточняется, что одному человеку потребовалась помощь медиков. Пожар был ликвидирован спустя некоторое время, сообщается на сайте МЧС.

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