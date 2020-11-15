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«Готовили вам сюрприз»: звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик впервые стал отцом
Фото: instagram.com/evgeny_kulik

«Готовили вам сюрприз»: звезда фильма «Я худею» Евгений Кулик впервые стал отцом

Евгения Звощик

Звезды

Российский актер и блогер Евгений Кулик поделился с поклонниками радостной новостью — его супруга Ригина Гайсина родила ему наследницу. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсети Instagram.

— Друзья! Вот еще одна причина почему наши скетчи с Ригиной Гайсиной временно приостановились. Готовили вам сюрприз, — написал Кулик.

Он сопроводил пост фотографией, на которой позирует вместе с женой и новорожденной малышкой. Друзья и поклонники пары пришли в восторг от этой новости и поздравили семью в комментариях: «Женя! Ригина!! Так рад что у вас растет труппа! Поздравляю!!!», «Ой как здорово!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ РЕБЯТА!!! Здоровья всей семье», «Поздравлю, дай бог чтобы девочка росла здоровой и счастливой. Регинка выглядит прелестно, я после родов только щас смогла взять себя в руки и скинула 26 кг», «Мелкая лежит и язык показывает, вся в родителей», «Поздравляем! Радости и здоровья малышке и вашей семье!».

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