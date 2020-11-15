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«Сила любви творит чудеса»: Иосиф Пригожин раскрыл секрет семейного долголетия
Фото: instagram.com/valeriya

«Сила любви творит чудеса»: Иосиф Пригожин раскрыл секрет семейного долголетия

Захар Чайченко

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл секрет семейного счастья своим подписчикам в Instagram-аккаунте.

— Секрет семейного долголетия во многом зависит от взаимоуважения и желания уступать друг другу во всем. Сила любви творит чудеса. Только самодостаточные люди способны быть счастливыми, — написал Пригожин.

Поклонники звездного продюсера оценили совет, а также отметили, насколько гармонично певица Валерия смотрится со своим супругом: «Золотые слова»; «Как точно сказано»; «Это точно! Чертовски умный мужчина»; «Красивая пара — это когда оба счастливые! И Валерия, и Иосиф — оба красивые».

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал фотографию с отдыха, на которой он позирует вместе с женой.

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Иосиф Пригожинпевица Валериясекрет счастья
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