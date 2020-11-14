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«Красавица и Кинг-Конг»: Пригожин опубликовал пляжное фото с Валерией
Фото: instagram.com/valeriya

«Красавица и Кинг-Конг»: Пригожин опубликовал пляжное фото с Валерией

Виктория Родимкина

Звезды

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин опубликовал фотографию с отдыха, на которой он позирует вместе с женой, певицей Валерией. Снимок был опубликован на странице продюсера в соцсети Instagram.

— Красавица и Кинг-Конг, — подписал фото Иосиф Пригожин.

Он поставил под публикацией несколько хештегов, среди которых «красавица» и «чудовище».

Подписчики продюсера оценили снимок и прокомментировали его — «С вашей любовью и заботой Валерия цветет и счастье излучает. Это то, что для женщины нужно»; «Неправда! Очень гармоничная пара»; «Какие вы позитивные. Смотрела бы и смотрела»; «Кинг-Конг обаятельный».

Ранее стало известно, что певица Валерия скоро впервые станет бабушкой. Ее сын — Арсений Шульгин поделился новостью о беременности супруги Лианы.

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семьяИосиф Пригожинпевица Валерия
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