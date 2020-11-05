Пригожин рассказал о самочувствии дочери, которая переболела COVID-19
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о самочувствии дочери, которая переболела коронавирусной инфекцией. Он заявил, что его дочь выписали из больницы в среду, 4 ноября.
По словам Пригожина, у девушки была высокая температура.
— У нее было около 50 процентов поражения легких. Благодаря нашим уникальным врачам 52-й больницы ее вылечили, — цитирует Пригожина «ФАН».
В настоящее время дочь продюсера чувствует себя хорошо. Он добавил, что коронавирусом также переболел сын певицы Валерии.
Продюсер подчеркнул, что супруги переживают пандемию, как и все. Они стараются работать, но при этом максимально соблюдают все меры предосторожности. В настоящее время супруги находятся на фотосессии в Дубае.
Ранее Пригожин оценил шансы дочери Алсу вырасти профессиональной певицей.
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