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Пригожин обвинил Моргенштерна в уродовании молодого поколения
Рэпер Моргенштерн часто использует в своих песнях мат / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Пригожин обвинил Моргенштерна в уродовании молодого поколения

Юлия Курганова

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин обвинил рэпера Моргенштерна в уродовании современной молодежи. Об этом он сказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Продюсер отметил, что музыка должна воспитывать хороший вкус, но сейчас так не происходит.

— Каждая кухарка-доярка может позволить себе выйти на сцену и петь. Сцена была храмом для артистов. Они не позволяли себе плевать на сцене, ругаться матом. В законе у нас есть штраф за мат. Но получается, что есть люди, которые ругаются матом со сцены, и их до сих пор не штрафуют. Вот вам поколение, которое уродует нашу молодежь, — заявил Пригожин.

Он добавил, что недавнее интервью Моргенштерна популярному блогеру Юрию Дудю является чистым хайпом со стороны журналиста. Их разговор продюсер назвал «обменом блевотиной».

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запрет матаИосиф ПригожинМоргенштерн
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