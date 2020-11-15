Здание загорелось на Набережной Тараса Шевченко в Москве

Фото: Александр Шапиро, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, набережная Тараса Шевченко Карта всех событий

Историческое здание горит на Набережной Тараса Шевченко. Об этом «Вечерней Москве» сообщили очевидцы происшествия.

Кроме того, возгорание попало на видео. Судя по кадрам, пожар произошел на кровле. В данный момент площадь возгорания пока неизвестна. На месте работают пожарные и спасатели.

Видео: Александр Шапиро, «Вечерняя Москва»

В главном управлении МЧС РФ по столице в комментарии «Вечерней Москве» сообщили, что горит разноуровневый жилой дом.

— Возгорание на кровле 14-этажной части. Подразделения работают на месте, — пояснили в ведомстве.

Информации о пострадавших пока не поступало.

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