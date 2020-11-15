Назван стартовый состав сборной России на матче Лиги наций с Турцией
Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте сборной.
В частности, в стартовый состав были включены Маринато Гилерме (вратарь), Георгий Джикия (капитан), Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Денис Черышев, Алексей Миранчук, а также Антон Заболотный.
Стартовый состав на матч против Турции. Ждём победы 🇷🇺#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/QV4RyLHVQu— Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2020
Напомним, встреча группы B3 между командами Турции и России состоится в Стамбуле в воскресенье, 15 ноября. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
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