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Назван стартовый состав сборной России на матче Лиги наций с Турцией
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт сборной России по футболу

Назван стартовый состав сборной России на матче Лиги наций с Турцией

Евгения Звощик

Спорт

Стал известен стартовый состав сборной России на матч группового этапа Лиги наций против команды Турции. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте сборной.

В частности, в стартовый состав были включены Маринато Гилерме (вратарь), Георгий Джикия (капитан), Федор Кудряшов, Андрей Семенов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Денис Черышев, Алексей Миранчук, а также Антон Заболотный.

Напомним, встреча группы B3 между командами Турции и России состоится в Стамбуле в воскресенье, 15 ноября. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

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