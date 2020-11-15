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В Минкультуры заявили о планах модернизировать более 400 школ искусств в ближайшие годы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Минкультуры заявили о планах модернизировать более 400 школ искусств в ближайшие годы

Евгения Звощик

Общество

Министерство культуры РФ планирует провести модернизацию более 400 школ искусств в ближайшие три года. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

По ее словам, с нового года мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ планируется включить в нацпроект.

— Но к концу этого года мы тоже подходим с неплохим результатом — будет модернизирована 151 школа в 36 регионах, — пояснила Любимова в интервью «Российской газете».

Она отметила, что подобные меры позволят улучшить инфраструктуру и содержание обучения. Кроме того, министр обратила внимание на интерес к школам искусств в стране. Она уточнила, что на сегодняшний день в российских школах искусств учится более 1,6 миллиона учеников.

Любимова добавила, что количество учеников в таких учреждениях за последние три года увеличилось более чем на 60 тысяч человек.

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детские школы искусствОльга Любимовамодернизация
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