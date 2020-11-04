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Более 200 артефактов отреставрировали для музея Чудова монастыря
/ Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 200 артефактов отреставрировали для музея Чудова монастыря

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Кремль Карта всех событий

Более 200 предметов из камня, стекла, керамики и металла, которые были найдены при раскопках Боровицкого холма, специалисты центра имени академика И. Э. Грабаря отреставрировали за три года. Отмечается, что часть артефактов вошла в экспозицию Музея археологии Чудова монастыря в Кремле. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил директор центра Дмитрий Сергеев.

По его словам, археологические раскопки на территории Боровицкого холма являются редкостью.

— Было много археологических находок, связанных с жизнью и бытом людей, и было принято решение о формировании нового музейного пространства на территории Кремля. Для экспозиции в музее нужно было провести реставрационные работы артефактов. Более 200 предметов из металла, белого камня, стекла, керамики попало к нам на реставрацию, наверное, не все они войдут в экспозицию музея, но все проходили реставрацию в Центре Грабаря, — цитирует Сергеева РИА Новости.

Он отметил, что специалисты успешно провели работу, сохранив аутентичный вид находок.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин совершил экскурсию по новому Музею Чудова монастыря. Уточняется, что главу государства сопровождали министр культуры Ольга Любимова, заместитель президента РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

Читайте также: Музей меценатов откроется в Третьяковке в июле 2021 года

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