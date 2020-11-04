Музей меценатов откроется в Третьяковке в июле 2021 года

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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Третьяковская галерея планирует открыть музей Павла и Сергея Третьяковых в июле 2021 года. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил начальник службы развития малых музеев Третьяковки Татьяна Гафар.

Отмечается, что посетители узнают о жизни меценатов, их предпринимательстве, а также коллекционировании.

Ранее директор музея Зельфира Трегулова заявляла, что галерея откроет дом-музей меценатов Третьяковых в 2020 году.

— Мы собирались, да, но из-за эпидемиологической обстановки только в декабре 2020 года будут завершены работы по реставрации дома. Открытие же музея мы планируем в июле 2021 года. Там посетители смогут узнать о жизни, предпринимательстве, коллекционировании братьев, понять их характеры через сочиненные кабинеты с их личными вещами, — цитирует ее РИА Новости.

Ранее сообщалось, что специально ко Дню народного единства портал «Узнай Москву» вместе с агентством «Мосгортур» подготовил для жителей столицы новый квест. Онлайн-викторина состоит из девяти вопросов. Ее итогами можно поделиться в социальных сетях.

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