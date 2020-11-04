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Владимир Путин посетил Музей археологии Чудова монастыря в Кремле
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Владимир Путин посетил Музей археологии Чудова монастыря в Кремле

Юлия Ямпольская

Город

Президент России Владимир Путин совершил экскурсию по новому музею Чудова монастыря. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили на сайте Кремля.

Отмечается, что главу государства сопровождали министр культуры Ольга Любимова, заместитель президента РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

Любимова отметила уникальность методик, которые были применены во время работ по сохранению объектов археологического наследия музея.

— Реставраторы и геологи проделали огромный пласт работы: метр за метром восстанавливали остатки построек, саркофагов и других найденных предметов, проводили консервацию почвы. Уникальность проекта заключается не просто в обнаружении нескольких культурных слоев, но и в методиках, которые применялись во время проводимых работ по сохранению объектов археологического наследия, а также их приспособления для современного использования, — цитирует Любимову Интерфакс.

Музей организовали в подвальных помещениях бывшего административного здания, где ученые Института археологии РАН смогли сделать уникальные по своей значимости открытия. Они нашли культурные отложения и остатки построек XII — начала XIII века фрагменты монастырских построек XIV–XVI веков, а также памятники раннемосковского каменного зодчества.

Все эти находки решили сделать объектами музейного показа, в связи с чем глава государства летом 2016 года дал поручение создать подземный музейный комплекс в Кремле.

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