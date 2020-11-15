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Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в столичном районе Люблино
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в столичном районе Люблино

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, улица Верхние Поля, 17к2 Карта всех событий

Возгорание произошло в жилом доме в столичном районе Люблино. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Москве в воскресенье, 15 ноября.

Инцидент произошел по адресу улица Верхние Поля, дом 17, корпус 2. По информации ведомства, пожар начался на лестничной клетке первого этажа четырехэтажного жилого дома. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

Прибывшие пожарные спасли из дома шесть человек, двум из которых понадобилась помощь медиков. Пожар был потушен в 18:27 по московскому времени, сообщается на сайте МЧС.

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МЧС РФМосквапожар
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