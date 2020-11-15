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Поезда задерживаются на Савеловском направлении и МЦД-1 после инцидента с пассажиром
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Поезда задерживаются на Савеловском направлении и МЦД-1 после инцидента с пассажиром

Евгения Звощик

Транспорт
Россия, Москва, Северный административный округ, Дмитровский районКарта всех событий

Аэроэкспрессы до аэропорта Шереметьево, электропоезда на Московском центральном диаметре (МЦД-1), а также следующие из Москвы в Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) пригородные поезда задерживаются в пути после инцидента на станции Марк. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в воскресенье, 15 ноября.

Отмечается, что вечером 15 ноября на указанной станции, предварительно, мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте перед близко идущим поездом. Пассажир получил травмы, ему оказывают медицинскую помощь.

В связи с данным инцидентом в МЖД призвали граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, передает ТАСС.

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