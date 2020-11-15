Додон отстал от Санду во втором туре президентских выборов в Молдавии

Фото: официальный сайт президента Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон уступает конкурентке по предвыборной кампании, бывшему премьер-министру и лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду по результатам обработки 80,3 процента бюллетеней.

Как сообщает центральная избирательная комиссия Молдавии, Додон на данный момент набирает 48,27 процента голосов, Санду — 51,73 процента.

Победителем будет объявлен кандидат, набравший более половины голосов избирателей, сообщает РИА Новости.

При этом Додон заявил, что побеждает на президентских выборах по числу голосов с отрывом от Санду, без учета Приднестровья и диаспор. По словам действующего главы государства, его штаб собирает сведения о нарушениях в ходе голосования на избирательных участках за пределами Молдавии.

— Я призываю всех к спокойствию — и моих сторонников, и сторонников моей оппонентки. Достаточно грязи. Сейчас нужно вернуться к внутренней повестке, — цитирует Додона ТАСС.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей. Во втором туре она встретится с Игорем Додоном, получившим 32,61 процента голосов.

Читайте также: Додон поздравил Санду с выходом во второй тур президентских выборов в Молдавии