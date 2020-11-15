Эксперты научат вести переговоры

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

В воскресенье, 15 ноября, в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ стартовал бесплатный онлайн-курс «Soft-навыки для бизнеса».

Soft-навыки — это профессиональные компетенции, которые помогают специалистам эффективно и самостоятельно действовать в разных рабочих ситуациях.

— Слушатели улучшат свои профессиональные навыки под руководством ведущих экспертов в области переговоров, управления знаниями и командообразования. По итогам курса участникам выдадут сертификаты, — рассказали в пресс-службе «Технограда».

Программа обучения состоит из восьми вебинаров, каждый из которых посвящен определенной теме. Например, завтра участники курса научатся правильно вести переговоры и сразу выходить на лицо, принимающее решение. Ведущий вебинара — Владимир Замотин, бизнес-тренер, эксперт в сфере продаж.

А 18 ноября в 17:00 участники программы освоят профайлинг — систему описания личности, которая помогает прогнозировать поведение человека. Занятие проведет психолог Ирина Страчкова. Образовательный курс продлится до 29 ноября.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Филимонова, заместитель руководителя обособленного подразделения «Техноград» по карьерному развитию:

— Этот курс предназначен не только для предпринимателей, а для всех, кто желает прокачать гибкие навыки, чтобы эффективнее строить карьеру, взаимоотношения с коллегами и партнерами. Мы планируем проводить подобные курсы, посвященные развитию важных навыков, на регулярной основе.

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