Студенты освоят бизнес-культуру

Фото: Сергей Волков, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 16 ноября, стартует образовательный проект по предпринимательству для молодежи Sprint Up. Об этом сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В программе примут участие порядка десяти тысяч студентов московских вузов.

— Целью проекта является обучение молодых людей основам предпринимательства и укрепление бизнес-культуры в молодежной среде, — пояснил глава департамента.

Обучение будет проходить в четыре потока. Каждый понедельник в течение четырех недель будут стартовать занятия новой группы. Организаторы подготовили для участников видеолекции, интерактивные вебинары, самостоятельную работу с обратной связью, нетворкинг и мотивационную программу. Сама программа состоит из нескольких блоков: базовый, отвечающий на общие принципиальные и ценностные вопросы о практике предпринимательства, блоки hard и soft skills, блок самостоятельной работы и обратной связи, а также проведение выходного тестирования слушателей программы.

Алексей Фурсин также рассказал, что более 13 тысяч компаний в Москве созданы индивидуальными предпринимателями в возрасте до 25 лет.

— А учредителей бизнеса этого возраста 50 тысяч, — отметил он.

Молодежь, по его словам, достаточно активно занимает руководящие позиции. Но успеха в собственном бизнесе добиваются далеко не все. Именно поэтому образовательный проект необходим, чтобы молодые предприниматели могли овладеть определенными навыками и не совершали глупых ошибок. Все занятия будут проходить в дистанционном формате в связи с пандемией.

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