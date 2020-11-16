Гости снимут маски только за столом
Накануне выходных начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о правилах проведения новогодних корпоративов в 2020 году.
По его словам, любое мероприятие, не только корпоративное, должно проходить с соблюдением всех требований.
— Ограничение количества участников, соблюдение санитарных требований, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, а также ограничение времени проведения мероприятия до 23:00, — отметил Данчиков.
Начальник Главконтроля добавил, что в случае выявления нарушений при проведении любых мероприятий, в том числе корпоративов, собраний, вечеров встреч выпускников будут применены административные наказания вплоть до приостановки деятельности организации.
— Гости могут снять маски и перчатки за столом, но должны надевать их, передвигаясь по помещению, — уточнил он.
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