Гости снимут маски только за столом

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Накануне выходных начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал о правилах проведения новогодних корпоративов в 2020 году.

По его словам, любое мероприятие, не только корпоративное, должно проходить с соблюдением всех требований.

— Ограничение количества участников, соблюдение санитарных требований, соблюдение социальной дистанции, использование средств индивидуальной защиты, а также ограничение времени проведения мероприятия до 23:00, — отметил Данчиков.

Начальник Главконтроля добавил, что в случае выявления нарушений при проведении любых мероприятий, в том числе корпоративов, собраний, вечеров встреч выпускников будут применены административные наказания вплоть до приостановки деятельности организации.

— Гости могут снять маски и перчатки за столом, но должны надевать их, передвигаясь по помещению, — уточнил он.

Читайте также: Мамы могут помочь друг другу пережить тяжелый период