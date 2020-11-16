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Майя Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдавии
Фото: instagram.com/maia.sandu/

Майя Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдавии

Татьяна Плотникова

В мире

Бывший премьер-министр Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду объявила о своей победе в президентских выборах, второй тур которых прошел в государстве 15 ноября.

Обращаясь к своим сторонникам, Санду назвала победу общей и выразила благодарность всем, кто помогал и поддержал во время избирательной кампании и «всем честным людям», отдавшим за нее голоса. Она также заявила, что гордится своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании.

Санду заявила, что первоочередной задачей является объединение страны, разобщенной в ходе выборов.

— Нужно объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть наших людей из-за границы домой, — цитирует Санду ТАСС.

Между тем Центризбирком Молдавии обработал 97,29 процента протоколов с избирательных участков. За Санду отдали голоса 54,03 процента избирателей, за действующего главу государства Игоря Додона — 45,97 процента.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

Читайте также: Додон отстал от Санду во втором туре президентских выборов в Молдавии

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