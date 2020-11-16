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ЦИК Молдавии подтвердил победу Санду на президентских выборах
Фото: instagram.com/maia.sandu

ЦИК Молдавии подтвердил победу Санду на президентских выборах

Татьяна Плотникова

В мире

Центральная избирательная комиссия Молдавии завершила обработку всех бюллетеней для голосования на президентских выборах с участков, расположенных внутри страны. Победу одерживает бывший премьер-министр страны и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

По подсчетам Центризбиркома, Санду набрала 56,28 процента голосов избирателей. У действующего главы государства Игоря Додона, претендовавшего на второй срок, 43,72 процента.

При этом подсчет голосов на избирательных участках за пределами Молдавии продолжается. Кроме того, еще не закрылись участки для голосования на территории США и Канады. Однако с учетом перевеса в голосах в пользу Санду эти данные не смогут изменить расстановку сил, поскольку оставшиеся бюллетени составляют лишь 1,31 процента от общего количества.

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября был назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.

По информации ЦИК, после обработки 100 процентов протоколов в первом туре выборов президента победила Майя Санду, которая набрала 36,12 процента голосов избирателей.

Читайте также: Майя Санду объявила о своей победе на выборах президента Молдавии

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