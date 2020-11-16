Трубы и арматуру на 2,5 миллиона рублей украли со стройки в Новой Москве
В Новомосковском округе столицы со стройки украдены трубы и арматура, ущерб от преступления превысил 2,5 миллиона рублей.
Как рассказали в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел, трубы и арматура пропали в поселении Рязановское недалеко от СНТ «Сосенки». По данному факту было возбуждено дело о краже.
В рамках расследования уголовного дела сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого — безработного мужчину 1986 года рождения.
По версии следствия, он вступил в сговор с неустановленными лицами. Имея свободный доступ на стройплощадку, подозреваемый с пособниками украл указанное имущество, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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