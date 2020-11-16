Корабль Crew Dragon отправился к МКС с четырьмя астронавтами

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Ракета-носитель Falcon 9 успешно запущена в США с кораблем Crew Dragon, который совершает первый рабочий рейс на Международную космическую станцию с четырьмя астронавтами на борту.

Отделение двух ступеней произошло в штатном режиме. Космический корабль успешно выведен на орбиту

Корабль Crew Dragon, разработанный американской компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска, должен доставить на МКС астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Трансляцию запуска ведет на своем официальном сайте НАСА.

Напомним, 2 августа текущего года Crew Dragon вернулся на Землю из первого пилотируемого полета на МКС, который носил испытательный характер. Посадка корабля состоялась в Мексиканском заливе с двумя астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеном на борту. На протяжении двух месяцев оба астронавта принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.

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