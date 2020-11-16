Корабль Crew Dragon отправился к МКС с четырьмя астронавтами
Ракета-носитель Falcon 9 успешно запущена в США с кораблем Crew Dragon, который совершает первый рабочий рейс на Международную космическую станцию с четырьмя астронавтами на борту.
Отделение двух ступеней произошло в штатном режиме. Космический корабль успешно выведен на орбиту
Корабль Crew Dragon, разработанный американской компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска, должен доставить на МКС астронавтов НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шэннон Уокер, а также представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.
Трансляцию запуска ведет на своем официальном сайте НАСА.
Separation confirmed. Crew Dragon Resilience is flying free. #LaunchAmerica pic.twitter.com/0LEQlROSuY— NASA (@NASA) November 16, 2020
Напомним, 2 августа текущего года Crew Dragon вернулся на Землю из первого пилотируемого полета на МКС, который носил испытательный характер. Посадка корабля состоялась в Мексиканском заливе с двумя астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеном на борту. На протяжении двух месяцев оба астронавта принимали участие в работе 63-го экипажа МКС.
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