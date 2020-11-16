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Умер министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
Фото: mofa.gov.sy / Министерство иностранных дел Сирии

Умер министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

Причина кончины Муаллема не уточняется, сообщает Reuters.

СПРАВКА «ВМ»

Валид аль-Муаллем родился в Дамаске 13 января 1941 года. После окончания школы поступил в Каирский университет, где изучал экономику.

Карьеру в Министерстве иностранных дел Сирии Муаллем начал в 1964 году. В разное время служил в сирийских дипломатических миссиях в Танзании, Саудовской Аравии, Испании и Великобритании.

В 1975—1980 годах Муаллем занимал должность посла Сирии в Румынии. В 1980—1984 годах возглавлял департамент удостоверения подлинности и переводов МИД Сирии. В 1990—1999 годах являлся послом Сирии в США. В начале 2000 года был назначен помощником министра иностранных дел, в 2005 году — заместителем министра. Главой сирийского внешнеполитического ведомства стал 21 февраля 2006 года.

Валид аль-Муаллем написал несколько книг по истории Сирии.

Дипломат был женат, в браке родились трое детей.

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