Программу поддержки инновационных проектов в Москве номинировали на премию ООН

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичную программу пилотного тестирования инновационных решений признали лучшей в России в категории «Государственное управление и взаимодействие с гражданами». Она будет представлена на World Summit Awards 2020. Это конкурс инновационных и цифровых инициатив, который состоится в рамках Мирового саммита ООН по информационному обществу. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, все номинанты на премию проходят тщательный отбор. Их оценивают эксперты из более чем 180 государств. Кроме того, заммэра подробнее рассказала о московской программе тестирования, которая стала финалистом.

— Это крупный городской проект для технологичного бизнеса. Он помогает предпринимателям испытать свои разработки в реальных условиях с участием целевой аудитории, — пояснила Наталья Сергунина.

Она также уточнила, что компания узнает мнение пользователей еще до выпуска продукта на рынок, в случае необходимости производители могут улучшить необходимые показатели. В частности, в рамках данной программы уже были протестированы беспилотная платформа для перевозки грузов, модульная система для регистрации и дистанционной передачи ЭКГ, автоматический бесконтактный дезинфектор для рук и многое другое.

Отмечается, что эксперты премии World Summit Awards оценивают всех номинантов по семи критериям, среди которых содержание, функциональность, дизайн, технологии, инновации, влияние на общество, а также ценность. По словам председателя премии World Summit Awards Питера Брука, премия включает в себя использование информационно-коммуникационных технологий для развития стран и городов и развитие глобального общества знаний.

Как уточнил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, программа пилотного тестирования инноваций реализуется на 90 площадках в 16 отраслях. Так, площадками для тестирования стали технополис «Москва» и территория ВДНХ. Также к программе присоединились некоторые московские вузы и школы.

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