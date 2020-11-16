Назван способ быстрее блокировать переводы мошенников с банковских карт

/ Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Финансовые организации обнаружили новый способ, который позволит уменьшить число случаев мошенничества с банковскими картами. Они предложили ЦБ организовать прямое взаимодействие между участниками рынка для обмена данными о подозрительных операциях, пишут «Известия».

На данный момент банки сообщают регулятору обо всех операциях, которые были совершены без ведома клиентов через автоматизированную систему. Регулятор аккумулирует информацию об атаках и возвращает обратно их кредитным организациям в консолидированном виде.

Время на такую обработку данных может занять несколько часов и даже дней, рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков. По его мнению, обычно злоумышленники уже в течение часа снимают деньги с карты, на которую они были выведены, вернуть их банк уже не может.

Он отметил, что прямое взаимодействие позволит ускорить обмен данными примерно в пять раз.Сроки предоставления информации в отдельных случаях могут уменьшиться до 20–30 минут.

— Например, в банк в течение часа пожаловалось сразу несколько человек на несанкционированные переводы. Он выявляет мошеннический счет и оперативно отправляет информацию об этом в организации, из которых переводились деньги. При быстром реагировании есть шанс предотвратить кражу, — объяснил Войлуков.

Он считает, что такая система позволит бороться с мошенниками, работающими методами социальной инженерии.

Читайте также: Эксперт назвал основания блокировки банковских карт