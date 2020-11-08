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Эксперт назвал основания блокировки банковских карт
Фото: pixabay.com/ru

Эксперт назвал основания блокировки банковских карт

Татьяна Плотникова

Финансы

Россияне могут столкнуться с блокировкой банковской карты по ряду оснований, рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

Как пояснил эксперт, кредитно-финансовые организации действуют в таких случаях на основании закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и пособничеству терроризму». При этом к сомнительным операциям может быть отнесен обычный перевод средств с карты на карту.

Подозрения у сотрудников банка могут возникнуть, если держатель карты совершает много различных операций в разных направлениях за короткое время, а также если на одну карту с разных счетов поступает много платежей за непродолжительный период.

Если физическое лицо заподозрят в осуществлении предпринимательской деятельности в обход закона, банк также может заблокировать карту.

Еще одно основание блокировки — задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, штрафов, алиментов.

Наконец, не исключены ошибки сотрудников банка, когда карты блокируют в отсутствие каких-либо оснований.

Чтобы разблокировать карту, следует связаться с сотрудниками кредитно-финансовой организации и объяснить происхождение средств и природу операций, которые вызвали вопросы, рассказал Рогачевский агентству «Прайм».

Ранее россиян предупредили, что мошенники придумали новый необычный способ кражи денег с банковской карты.

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