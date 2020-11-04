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Ограничения на онлайн-переводы для пенсионеров предложили ввести в России
Фото: pixabay.com/ru

Ограничения на онлайн-переводы для пенсионеров предложили ввести в России

Татьяна Плотникова

Общество

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов выступил с инициативой ввести суточное ограничение по сумме онлайн-переводов для лиц пенсионного возраста.

В обращении к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной Курдесов указал на активизацию телефонных мошенников, жертвами которых часто становятся пожилые люди. Попадаясь на улочки злоумышленников, пенсионеры переводят им значительные суммы денег.

Курдесов предлагает ограничить сумму онлайн-переводов для пенсионеров суммой десять тысяч рублей, чтобы исключить «единовременную крупную кражу средств граждан дистанционным способом», сообщает RT.

Ранее стало известно, что кибермошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт.

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